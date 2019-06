Corinthians acerta a contratação de lateral da seleção brasileira

Uma das que se destacou da seleção brasileira de futebol feminino, a lateral Tamires acertou nesta quinta-feira (27) o seu retorno para o Brasil. A jogadora vai defender o Corinthians, atual líder do Brasileirão da modalidade.

Tamires estava jogando no futebol dinamarquês e assinou contrato de seis meses com o time alvinegro. Com a contratação, os paulistas chegam ao número de cinco jogadoras convocadas para o último mundial. Além de Tamires, o timão já tem as zagueiras Érika e Mônica, a atacante Adriana e a goleira Letícia.

Agora sim, o lance está validado e a Fiel já pode comemorar! A lateral-esquerda Tamires, um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, é a nova contratada do Timão!



Aos 31 anos, ela assinou com o alvinegro até o final do ano e utilizará a camisa 37.



O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 24 pontos, mesmo número do Santos, que é o vice-colocado pelos critérios de desempate: marcou menos gols.

Os números corinthianos até aqui impressionam. Já foram 33 gols marcados em 9 jogos, uma média de 3,6 tentos por jogo.

Tamires tem 31 anos e desde 2015 defendia o Fortuna Hjørring, da Dinamarca. Além do país nórdico, no exterior ela também jogou no Charlotte Eagles, dos Estados Unidos.

O Corinthians será o quinto clube brasileiro da carreira da lateral. Revelada no Juventus da Mooca, ela também passou por Santos, Ferroviária, Atlético Mineiro e Centro Olímpico.