Corinthians acerta a contratação de lateral da seleção feminina

Uma das jogadoras que se destacaram na seleção brasileira feminina de futebol, a lateral Tamires acertou nesta quinta-feira (27) o seu retorno para o Brasil. A jogadora vai defender o Corinthians, atual líder do Brasileirão.

Tamires estava jogando no Fortuna Hjørring, da Dinamarca, e assinou contrato de seis meses com o time alvinegro. Com a contratação, os paulistas ficam com cinco jogadoras que foram convocadas para o último Mundial. Além de Tamires, o Corinthians já tem a goleira Letícia, as zagueiras Érika e Mônica e a meia Adriana. Por lesão, Érika e Adriana foram desconvocadas e não jogaram a Copa do Mundo.

Agora sim, o lance está validado e a Fiel já pode comemorar! A lateral-esquerda Tamires, um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, é a nova contratada do Timão!



Aos 31 anos, ela assinou com o alvinegro até o final do ano e utilizará a camisa 37.



Aos 31 anos, ela assinou com o alvinegro até o final do ano e utilizará a camisa 37.

O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 24 pontos, mesmo número do Santos, vice-líder devido ao número de gols marcados.

Por sinal, os números corintianos até aqui impressionam. Foram 33 gols em nove jogos, uma média de 3,6 por jogo.

Tamires tem 31 anos e estava no Fortuna Hjørring desde 2015. Além do país nórdico, no exterior ela também jogou no Charlotte Eagles, dos Estados Unidos.

O Corinthians será o quinto clube brasileiro da carreira da lateral. Revelada no Juventus, de São Paulo, ela também passou por Santos, Ferroviária, Atlético Mineiro e Centro Olímpico.