Corinthians anuncia Vanderlei Luxemburgo como novo técnico

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (1º) a contratação de Vanderlei Luxemburgo, de 70 anos, como novo técnico do clube. Ele chega para substituir Cuca, que pediu demissão após pressão da torcida por sua condenação por violência sexual na Suíça em 1987. Luxemburgo não era a primeira opção da diretoria. O clube tentou Tite e depois arriscou Mano Menezes, com contrato no Inter. Também chegou a sondar Roger Machado.

O Corinthians fez uma negociação rápida. A equipe enfrenta o Independiente Del Valle nesta terça-feira pela Libertadores, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos, às 21h. Luxemburgo já estará no banco orientado o time. Seu contrato vale até 31 dezembro de 2023.

Na visão dos defensores da contratação, o treinador de 70 anos tem experiência e personalidade forte para fazer a gestão do elenco, inclusive com a cobrança aos medalhões do elenco, se necessário. Por outro lado, o treinador soma um longo período de inatividade - seu último trabalho foi no Cruzeiro, em 2021.

O time procurava um treinador deste a demissão de Cuca, na quarta-feira. O treinador sofreu pressão de parte da torcida em função da condenação por violência sexual contra uma jovem de 13 anos na Suíça, em 1987, e pediu demissão.

Na semana passada, a diretoria tentou Tite, sem clube desde a saída da seleção brasileira, e Mano Menezes, hoje no Inter, mas ouviu recusas dos treinadores. O alvo seguinte foi Roger Machado Depois de avançar nas negociações no sábado, a diretoria recuou diante da repercussão negativa do nome nas redes sociais.

Será a terceira passagem do treinador pelo clube. A primeira aconteceu em 1998 e terminou com o segundo título do Campeonato Brasileiro da história do clube. Em 2001, Luxemburgo retornou e levou o Corinthians ao título do Campeonato Paulista. Ao todo, foram 134 partidas, com 62 vitórias, 33 empates e 39 derrotas pelo time alvinegro.