Corinthians confirma a demissão de Jair Ventura

O Corinthians anunciou nesta tarde de segunda-feira (3) a demissão do técnico Jair Ventura, que comandou o time pela última vez na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.



O treinador dirigiu a equipe corintiana em apenas 19 partidas, nas quais acumulou somente quatro vitórias, além de seis empates e nove derrotas. O comunicado oficial do clube fez questão de valorizar o fato de que o comandante conseguiu levar o time a uma decisão em sua curta passagem pelo Parque São Jorge, mas uma reunião nesta manhã de segunda entre membros da diretoria alvinegra selou a sua demissão.



"Com ele e seu auxiliar Emílio Faro na área técnica, o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro A comissão técnica e a diretoria se reuniram na manhã desta segunda-feira e tomaram tal decisão. O Sport Club Corinthians Paulista agradece Jair Ventura e Emílio Faro pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade da carreira", afirmou o clube, por meio do seu site oficial.



Jair dá adeus ao Corinthians ao mesmo tempo em que Fábio Carille está próximo de ter o seu retorno ao clube confirmado. Bicampeão paulista e campeão brasileiro à frente do time alvinegro, ele já acertou sua saída do Al-Wehda, da Arábia Saudita, e espera somente o clube brasileira pagar a multa rescisória contratual de US$ 700 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) para poder ser oficializado como novo comandante corintiano.



Sob a direção de Jair Ventura, o Corinthians terminou o Brasileirão deste ano na 13ª posição, com 44 pontos, e conviveu com o risco de rebaixamento até a penúltima rodada. Já na Copa do Brasil, o time acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro na decisão.