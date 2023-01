Corinthians fez proposta por CR7: 'Torci para não aceitar'

Já imaginou Cristiano Ronaldo jogando o Brasileirão? Se dependesse do Corinthians, isso se tornaria verdade. Presidente do clube, Duilio Monteiro Alves revelou nesta sexta-feira (6) que o Timão fez uma proposta para contratar o astro português, de 37 anos.

"Nós fizemos uma proposta. Há muito tempo estamos tentando, desde que começou essa confusão dele com o Manchester United. É muito difícil, mas é o Corinthians, porque não tentar? Conversamos com o Jorge Mendes, e agora no fim com outra pessoa, enviamos uma proposta antes dele acertar com o Al-Nassr", disse Duilio, no programa Os Donos da Bola, da Band.

"Fiz a proposta e torci para ele não acertar (risos). Brincadeira, a gente tinha muitas empresas, patrocinadores, porque um jogador desse tamanho se paga", seguiu.

Cristiano Ronaldo acabou acertando com o Al Nassr, da Arábia Saudita. No início da semana, foi apresentado pelo clube e chegou a afirmar que recebeu oferta do Brasil, sem revelar o clube. "Foi a proposta do Corinthians", falou Duilio.

O presidente do Corinthians revelou que os valores apresentados pelo Timão eram similares ao que CR7 ganhava no Manchester United antes do vínculo ser rescindido. Mas Cristiano Ronaldo fechou com os sauditas e irá receber US$ 200 milhões (R$ 1,07 bilhão) pelo contrato até 2025.

"A gente fez uma proposta do salário igual ao do Machester United, dois anos de contrato, que é muito, mas é viável dentro da posição dos patrocinadores. Mas a proposta que veio de lá (Al Nassr) é 20 vezes maior", disse.

O mandatário também confirmou conversas com o meia Philippe Coutinho, mas classificou a negociação como difícil. Segundo Duilio, o Aston Villa quer vender o jogador, mas o Timão só teria interesse no empréstimo.

"Existe a conversa, existiu e existe a conversa, mas longe de se tornar realidade. Ele tem contrato, foi vendido agora para o Aston Villa, mas a gente tem que tentar. É um negócio muito difícil. Eles querem vender, e o Corinthians quer emprestar. Enquanto existe a janela aberta na Europa, dificilmente você vai conseguir qualquer sucesso de empréstimo porque eles querem vender. Mas é algo prematuro. É difícil, mas estou tentando".