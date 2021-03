Corinthians tem 19 casos positivos de covid-19; oito são atletas

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (2) que tem oito jogadores e 11 funcionários do Centro de Treinamento Joaquim Grava contaminados pelo novo coronavírus. Apesar da alta quantidade de atletas com covid-19, incluindo titulares como Cássio e Fagner, o clube não poderá pedir o adiamento da partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pelo Campeonato Paulista, por ainda ter vários outros nomes disponíveis para escalar o time.

Do elenco profissional, estão contaminados pela doença os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fábio Santos e Fagner, o zagueiro Raul Gustavo, os volantes Gabriel e Ramiro e o atacante Cauê.

Segundo o clube, os jogadores e mais os 11 funcionários estão afastados das atividades, cumprem isolamento e estão sob supervisão dos médicos. Sem citar nomes, o Corinthians disse que alguns dos infectados apresentaram sintomas e fizeram exames complementares no Hospital São Luiz.

A diretoria já havia recebido um sinal de que havia um novo surto em andamento na equipe. Após o recebimento de resultados positivos, o clube pediu uma nova rodada de exames. A confirmação veio na tarde desta terça. Enquanto esperava o resultado, o técnico Vagner Mancini comandava o último treino para o jogo contra o Palmeiras, na Neo Química Arena.

Na lista de inscritos para o Campeonato Paulista, o Corinthians tem 18 atletas incluídos na relação principal, cujo limite é 26 nomes. Mais outros 11 estão na listagem secundária, voltada especificamente para jovens jogadores revelados no clube. Dos nomes infectados pela covid-19, seis são de jogadores da relação principal e dois são da outra lista.

Trata-se do segundo surto do novo coronavírus no clube paulista. Em julho do ano passado, oito jogadores testaram positivo, incluindo Cássio, que aparentemente obteve uma reinfecção, de acordo com os exames revelados nesta terça pelo clube.

Em janeiro deste ano, um erro de laboratório apontou novo surto, de dez jogadores, que acabou sendo desmentido logo em seguida. A contraprova apontara resultado negativo para todos. Mesmo assim, o time sofreu diversos desfalques para o jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão, em Salvador.

Confira a lista dos infectados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Guilherme

Laterais: Fábio Santos e Fagner

Zagueiro: Raul Gustavo

Volantes: Gabriel e Ramiro

Atacante: Cauê