Corinthians vence Fla e Galo empata em casa; veja os resultados

Após a classificação na Libertadores no meio de semana, o Corinthians venceu o Flamengo diante de sua torcida neste domingo (10). Ainda bastante desfalcado, o time de Vítor Pereira derrubou um tabu de quatro anos ao derrotar o rival, eram nove jogos sem bater os cariocas. A vitória por 1 a 0 foi construída com gol contra de Rodinei, em um imponderável e infeliz lance do flamenguista.



O triunfo em casa fez o Corinthians colar no líder Palmeiras e pressionar o arquirrival, que empatou em 0x0 com o Fortaleza em partida polêmica, encerrada por falta de energia. São 29 pontos somados pelo Timão na tabela do Brasileirão e a vice-liderança para a equipe.

Na partida contra o Fla, o goleiro Cássio foi mais uma vez protagonista. Ele alcançou a marca de 600 jogos no Clássico das Multidões e saiu de campo ovacionado, pelo número histórico e também pelas defesas essenciais para a vitória corintiana. Dono de nove títulos em 11 temporadas, o capitão alvinegro foi eleito o craque do jogo.



Cambaleante no torneio, o Flamengo estaciona nos 21 pontos e fica mais distante dos líderes. Deve, nesta temporada, apostar na Libertadores e na Copa do Brasil.

Já no Mineirão, Atlético-MG e São Paulo saíram frustrados com o empate sem gols na noite deste domingo. Os mineiros, sobretudo, lamentam o resultado, pois desperdiçam a oportunidade de colar no líder do Brasileirão, o Palmeiras.

O São Paulo também deixa o campo descontente com o empate, mas orgulhoso de seu desempenho. Desfalcado de mais de dez jogadores - cinco somente por suspensão - o time paulista se defendeu bem e foi mais perigoso que o forte rival mineiro, um dos candidatos ao título nacional. Chegou até a ser superior que o adversário em alguns momentos.

O empate sem gols em Belo Horizonte deixa o Atlético no terceiro posto, com 28 pontos, agora atrás de Corinthians e Palmeiras. Os mineiros ocupavam a vice-liderança antes do início da 16ª rodada O São Paulo se mantém no sétimo lugar, com 23 pontos.