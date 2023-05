Coroação do rei Charles III: confira resumo do que aconteceu na cerimônia

Logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (6), o rei Charles III virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais devido à sua coroação, que ocorreu na Abadia de Westminster, em Londres.

Charles assumiu a função oito meses após a morte da sua mãe, a rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos. O monarca de 74 anos atravessou a cidade para ser recebido na Abadia por Samuel Strach, corista da Capela Real, que iniciou as boas-vindas. "Em seu nome e a seu exemplo não venho para ser servido, mas para servir", disse o rei.

No Juramento de Coroação, Charles se comprometeu a defender a lei e a Igreja da Inglaterra, além do Juramento da Declaração de Adesão. Nesse momento, tiros foram disparados na Torre de Londres em forma de saudação. Outros 21 foram feitos em 13 locais do Reino Unido.

No fim, ele e a rainha consorte, Camilla, fizeram uma aparição rápida na varanda do Palácio de Buckingham. O título da esposa de Charles é destinado apenas para quem não nasceu na família real.

Uma das novidades foi a nova Bíblia criada especialmente para a coroação. Com uma capa de pele de cabra tingida, além da escrita em folha de ouro, o item foi aprovado pelo Arcebispo de Canterbury.

Na coroação do rei Charles III, o herdeiro e sua esposa, Willian e Kate Middleton, estiveram presentes. Ainda no local, Harry, segundo filho do rei, esteve na cerimônia. No entanto, Meghan Markle e seus filhos, Archie e lilibet, não compareceram. Vale lembrar que o casal desvinculou dos deveres oficiais da realeza em 2020.

Outra pessoa que também chamou a atenção por ter participado da coroação foi o príncipe Andrew, irmão de Charles III. Ele perdeu o título honorífico em 2022 após um processo de abuso sexual contra uma menor de idade por meio de uma rede de tráfico sexual vir à tona na mídia.

Entre os convidados solenes do rei, o presidente do Brasil, Lula, e a primeira-dama, Janja, também estiveram celebrando a coroação.

Ao todo, 11 mil membros das Forças Armadas estiveram fazendo a segurança da cerimônia. Há relatos de que a organização da segurança custou cerca de R$ 624 mil.