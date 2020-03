Coronavírus: Big Brother Itália autoriza participantes a ligarem para família; assista

No dia 8 de janeiro de 2020, quando iniciou a quarta temporada do Grande Fratello VIP, a franquia italiana do “Big Brother”, o novo coronavírus ainda estava restrito à China. A Itália não imaginava que o vírus iria chegar no país e se espalhar tão rápido, matando milhares de pessoas.

Por isso que, assim como no Brasil, a produção do programa avisou aos participantes sobre a gravidade do problema. Para completar, na última terça-feira (17), os brothers foram autorizados a ligarem para seus familiares.

Depois dos participantes lerem um comunicado, o apresentador da atração, Alfonso Signorini, entrou em um vídeo explicando o motivo da liberação: "A situação em que estamos na Itália e em outros países é única, incrível e nunca aconteceu antes. A partir de agora, contaremos tudo dando a você a oportunidade de conversar com seus entes queridos, um por um. Mostraremos a você o que os italianos estão fazendo para trazer a vocês pouco de leveza e todos os dias forneceremos novas informações", disse o apresentador.

O programa, que iria terminar no dia 27 de abril, foi antecipado para 8 de abril, devido à emergência do coronavírus na Itália.

Veja o momento emocionante:

Brasil

No Brasil, os brothers foram avisados sobre o coronavírus no programa ao vivo da última segunda-feira (16). Na época, nenhum brasileiro tinha morrido por causa da doença. Agora, o número de mortos já chegou a cinco, até o fechamento dessa notícia.

Com o anuncio do apresentador Tiago Leifert, alguns participantes não seguraram a emoção. Ivy, Mari e Flay demonstraram muita preocupação. Gizelly estava com os olhos cheios de água. Rafa também chorou.

Algumas medidas foram adotadas na casa para conter a proliferação do vírus. Está suspensa, assim como na Itália, a presença de plateia e de famíliares nos dias de eliminação.

O reality terá, ainda, o cuidado de avisar aos participantes sobre o estado de saúde de suas famílias, que passam bem.