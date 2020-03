Coronavírus: bolsistas da Capes recebem instruções sobre viagens

Em virtude dos casos de coronavírus, o COVID-19, espalhados em todo o mundo, e visando o bem-estar dos estudantes brasileiros, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) encaminhou a algumas instituições de ensino um documento com instruções sobre a epidemia em caso de necessidade dos bolsistas deixarem o país em missões de trabalho.

De acordo com o ofício, que segue as orientações do Ministério da Saúde, as viagens para os países epidêmicos devem ser feitas somente em casos de extrema necessidade.

Confira as orientações da Capes:

As missões de trabalho para os países que constam na lista de alerta do Ministério da Saúde podem ser adiadas pelos pesquisadores, desde que a nova data esteja dentro do prazo do projeto. Os estudantes interessados em reagendar a missão devem informar antecipadamente a Capes já com a definição das novas datas e justificativa do adiamento.

Nos casos em que o pesquisador tenha necessidade de cancelar a missão ao exterior, será concedida uma solicitação para outro destino, desde que haja uma comunicação formal e prévia com a Coordenação do Nível Superior.

Bolsistas com viagem programada

Os bolsistas que estão com viagem programada para países que constam na lista de alerta do Ministério da Saúde podem fazer requerimento para viajar em período mais apropriado.

Caso não seja possível, o pesquisador poderá solicitar a desistência do programa com carta de sua instituição de origem. O valor da bolsa, se já repassado para o interessado, deverá ser restituído a Capes.

Bolsistas que já estão no exterior

Os bolsistas que já se encontram no exterior e desejam voltar antes do prazo estipulado para sua permanência deverão entrar em contato com o técnico responsável na Capes para receber orientações sobre como efetuar seu retorno. Nesse caso, a Diretoria de Relações Internacionais irá analisar, individualmente, cada situação.

Sobre a Capes

Vinculado ao Ministério da Educação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior é um instituto que concede e fomenta a pesquisa no país, em diversas áreas do conhecimento. Entre elas estão Biomedicina, Medicina, Inovação e Tecnologia.

*Com informações do portal Inep

Fonte: Juliete Neves – Agência Educa Mais Brasil