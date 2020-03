Coronavírus: Copa do Nordeste é suspensa por tempo indeterminado

A Copa do Nordeste está suspensa por tempo indeterminado por conta da pandemia de coronavírus. A Liga do Nordeste, organizadora do torneio regional, oficializou a decisão nesta terça-feira (17) através de nota postada no Twitter. "De acordo com a decisão da CBF e da Liga do Nordeste, e dado o cenário preventivo ao COVID-19, a Copa do Nordeste teve seus jogos suspensos temporariamente", diz o comunicado.

A resolução foi tomada após reunião através de vídeo conferência com dirigentes da entidade e de clubes que disputam a competição realizada na segunda-feira (16). As restrições de alguns estados para a realização de jogos mesmo com portões fechados e o posicionamento dos sindicatos dos atletas, favoráveis à suspensão das partidas enquanto houver pandemia, são alguns dos motivos da paralisação do Nordestão.

A resolução segue o mesmo caminho adotado por alguns estaduais do Brasil e pela CBF, que suspendeu por prazo indeterminado todas as competições nacionais com o objetivo de evitar o contágio do COVID-19. Com a paralisação, a rodada final da fase classificatória da Copa do Nordeste, marcada para sábado (21), não tem data para acontecer.

Caso a rodada fosse realizada, oito delegações de clubes precisariam viajar para outros estados: Confiança, CSA, Imperatriz, Ceará, Náutico, América-RN, Vitória e Santa Cruz. Líder e vice-líder do Grupo A, Fortaleza e Bahia, respectivamente, estão classificados às quartas de final. As outras seis vagas ainda serão definidas quando a competição for retomada.