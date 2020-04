Coronavírus: Corra pro Abraço ultrapassa 1600 atendimentos em áreas vulneráveis

Duas semanas e mais de 1600 atendimentos realizados no período, dentro da campanha #CorraParaAPrevenção contra o coronavírus. Esses são alguns dos números do Programa Corra Pro Abraço, que durante a ação ainda distribuiu 1305 kits-lanche e 1382 kits de higiene pessoal para as pessoas atendidas nas ações de campo. Também foi distribuída uma média de 1124 kg de mantimentos e um total de 158 kits com itens de higiene pessoal, para cinco instituições que fornecem alimentação para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.

Vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, o Programa Corra pro Abraço tem atuado em três frentes principais na luta contra o coronavírus: a atuação itinerante das equipes multidisciplinares nos territórios; o funcionamento na Unidade de Apoio à Rua - um equipamento (contêiner) do Corra que fica instalado no Largo dos Mares realizando atendimentos na região desde 2019; e a distribuição de mantimentos para instituições parceiras.

A ação itinerante das equipes multidisciplinares está seguindo o formato já adotado no trabalho de extensão do Corra pro Abraço, expandindo para alguns territórios. Comércio, Água de Meninos, Pela Porco, Gravatá, Campo da Pólvora, Piedade, Gamboa, Aquidabã, Chácara do Santo Antônio, Baixa do Fiscal e Itapuã foram os territórios contemplados nestas duas semanas. O critério de escolha dos territórios vem sendo atualizado, semanalmente, a partir da demanda de cada região. Estão sendo priorizados territórios com alta concentração de populações em situação de rua e onde outros serviços ainda não estão disponíveis.

A intervenção das equipes multidisciplinares vem acontecendo no turno vespertino, entre 14h e 16h, com duas equipes se dividindo em áreas diferentes da cidade.

A estratégia da campanha “Coronavírus: #CorraParaAPrevenção” também se estruturou em torno da arrecadação financeira e respectiva reversão das doações em mantimentos e itens de higiene para instituições fornecedoras de alimentação para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Em duas semanas, foram distribuídos 1124 kg de mantimentos e 158 kits de higiene pessoal, foram doados para cinco instituições: Casa da Irmã Violeta, que atende pessoas na região do Bonfim; Projeto Metanóia, que trabalha com pessoas em situação de uso abusivo de drogas na região do Barbalho, e pro MSTB - Movimento Sem Teto da Bahia; Associação Casa de Apoio Deus é Fiel (Calabetão); e Casa de Acolhimento Regaste de Cristo (São Cristóvão). As doações foram distribuídas conforme a demanda apresentada por cada instituição.

A campanha tem contato com apoio de diversos doadores e doadoras, desde pessoas que nos procuram pelas nossas redes sociais, aquelas que doam via transferência bancária, até instituições parceiras como o Esporte Clube Bahia, o Cortejo Afro e a Souza Cruz.

As doações estão sendo arrecadadas na sede do Corra, na Ladeira da Independência, em Nazaré, na sede da ONG ComVida, em Itapoã e na sede do Mouraria 53, organização parceira da campanha cuja sede funciona no bairro da Mouraria. Também estão sendo recebidas doações em dinheiro, através de transferência bancária, cujos valores são revertidos em kits para as ações de campo e mantimentos para instituições que fornecem alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Conta para depósito das doações em dinheiro:

● Banco do Brasil - Agência: 3457-6 | Conta-Corrente: 71280-9 | Titular: Comunidade Cidadania e Vida





Endereços para entrega de material:

● Casarão 53, Rua da Mouraria. Nazaré

● Sede do Corra pro Abraço, Ladeira da Independencia, 247, Nazaré

● Rua Curva do Vinicius, qd 09, lote 13, Itapua. Rua ao lado esquerdo do Restaurante Caranguejo do Tchê





(Ilustração: Elano Passos)

