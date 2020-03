Coronavírus: Cristiano Ronaldo vai ajudar hospitais em Portugal

Cristiano Ronaldo vai ajudar na luta contra a pandemia do novo coronavírus. O astro e seu empresário, Jorge Mendes, vão financiar a construção de alas de unidades de terapia intensiva (UTIs) em dois hospitais de Portugal, localizados na capital do país, Lisboa, e em Porto.

CR7, que está em isolamento em uma mansão de sete andares na Ilha da Madeira - e Mendes já entraram em contato os hospitais, dizendo que irão pagar os custos da reforma. Serão criadas duas alas de UTI no Hospital Santa Maria, em Lisboa - cada uma delas com dez leitos - e uma no Hospital Santo Antônio, no Porto - com quinze leitos.

'Fomos contactados pelo empresário Jorge Mendes, que se prontificou com Cristiano Ronaldo a financiar duas unidades de cuidados intensivos para doentes críticos de Covid-19. São respiradores, monitores, camas", disse Daniel Ferro, presidente da administração do Hospital de Santa Maria, em entevista ao portal português Mais Futebol.