Neste episódio, os jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques e Dóris Miranda apresentam dicas de nutrição para fortalecer a imunidade do corpo em tempos de coronavírus e contam com a participação da jornalista Clara Albuquerque, que relata, diretamente de Turim, como a Itália está vivenciando a pandemia do vírus. Confira:



Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Em breve no Spotify, iTunes e agregadores como Google Podcasts e Apple Podcasts