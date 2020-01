Coronavírus: estabelecimentos comerciais são obrigados a usar álcool em gel em Salvador

Estabelecimentos comerciais da Bahia serão multados e poderão ser fechados caso não disponibilizem aos clientes álcool gel. A decisão foi tomada diante do atual cenário epidemiológico internacional, marcado pela emergência de novas cepas de vírus respiratórios (novo coronavírus 2019-nCoV), bem como a elevação do número de casos de sarampo e de outras infecções virais como H1N1, H3N2 e Influenza B no Brasil.

Na manhã desta quinta-feira (30), a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador e do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA) divulgou um comunicado reforçando a Lei Estadual nº 13.706/2017, que determina a obrigatoriedade da disponibilização de equipamentos dispensadores de álcool gel por parte de estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população.

Sobre o homem que deu entrada no Hospital Couto Maia, em Salvador, com suspeita inicial de coronavírus, e que foi diagnosticado com Influenza A, a Sesab infrmou que ele continua internado e que estado dele é estável.

Limpeza

De acordo com o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, “estamos reforçando que a assepsia das mãos é uma rotina simples, porém eficaz e de real importância na prevenção e no controle da disseminação de infecções no ambiente hospitalar e fora dele”, afirma o secretário.

Os estabelecimentos comerciais sujeitos a essa obrigatoriedade são aqueles classificados como: varejos de alimentação; shopping centers e centros comerciais; agências bancárias e postos de serviços; casas lotéricas; hotéis e pousadas; bares, restaurantes e similares; casas de eventos e eventos realizados em locais fechados; supermercados e hipermercados; escolas e faculdades; igrejas e templos religiosos; clubes de serviços; padarias e delicatessens; cinemas e teatros; e oficinas de serviços.

A assessoria de comunicação da Sesab informou que a fiscalização será realizada pelas vigilâncias sanitárias de cada cidade.

A quantidade de equipamentos de álcool gel a serem disponibilizados levará em conta a área do estabelecimento, sendo um equipamento a cada 70 metros quadrados, sempre em locais de fácil acesso e visualização, inclusive com placa contendo aviso.

O não cumprimento das disposições da presente Lei sujeita o estabelecimento infrator às providências previstas na legislação sanitária vigente, que vão desde multa diária até a interdição do estabelecimento, sem prejuízo de outras ações legais.

Além disso, uma portaria estadual a ser publicada nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial da Bahia, estabelecerá que os serviços de saúde, seja qual for seu nível de complexidade e organização, disponibilize álcool gel, com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde, visando à segurança do paciente e dos profissionais de saúde.

Proteção Individual

Dentre as recomendações, a máscara cirúrgica deve ser utilizada para evitar a contaminação do profissional por gotículas respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente com quadro de síndrome gripal. Pacientes também devem ser orientados a utilizar a máscara a fim de evitar a transmissão para outras pessoas.

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes suspeitos ou confirmados com infecção por Influenza deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado), com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 µ.

São exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação traqueal, aspiração nasofaríngea e nasotraqueal, broncoscopia, autópsia envolvendo tecido pulmonar e coleta de espécime clínico para diagnóstico etiológico da influenza, dentre outros.

Ressalta-se que a máscara de proteção respiratória deverá estar apropriadamente ajustada à face. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante. O equipamento deve ser descartado após o uso.

Especialistas

O CORREIO ouviu especialistas sobre a determinação estadual. A infectologista do Hospital Santo Amaro, Hospital Geral Roberto Santos e do Hospital Aliança, Ana Paula Alcântara disse que o tipo de álcool gel recomendado para prevenção e controle de infecções é o de 70%.

“Esse é utilizado em hospitais e clínicas. É um germicida, promove a morte dos germes”, explicou a médica, que também é professora da Faculdade Bahiana de Medicina e da Universidade Salvador (Unifacs).

“A higiene das mãos é super importante e o álcool é uma forma prática desde que as mãos não tenham sujidade visível, aí o álcool gel não funciona. Se a mão estiver visivelmente suja, lavar as mãos com água e sabão. Fora isso, o álcool gel é uma boa opção para a higiene das mãos”, declarou a infectologista Ceuci Nunes, diretora do Hospital Couto Maia.

Nunes acrescenta outras medidas de prevenção. “Evitar aglomeração, contato com pessoas doentes, quando tossir usa lenço de papel, cobrir o nariz e a boca quando tossir e espirra, porque com as mãos é possível transmitir o vírus”, explicou.

Já o infectologista José Tavares Neto classificou a medida como uma ação paliativa, quando na verdade a população precisa ser educada a lavar as mãos, antes mesmo de usar o álcool gel. “Antes do álcool gel, para população é a educação, de lavar as mãos com mais frequência. Fica uma saída pela tangência do problema. As mãos são veículos principal de transmissão de doenças, isso comprovado em todos os estudos desde no século XIX. O ato de lavar as mãos era o mecanismo principal de bloqueio da transmissão”, declarou.

O infectologista emenda que, em relação ao álcool gel, não é só passar o produto nas mãos. “As pessoas acham que, passar álcool resolve todos os problemas. É passar nas unhas, nas regiões interdigitais (entre os dedos) e esfregar as mãos umas nas outras para distribuir de forma mais uniforme possível o produto. Isso depois de lavar as mãos, não pode ser ignorado”, detalhou Neto.