Coronavírus: Estados Unidos se aproximam dos 200 mil mortos

Os Estados Unidos registraram 41 mil novos casos de covid-19 no sábado, 19, uma queda em relação ao total do dia anterior. O número de mortos no país, porém, se aproxima dos 200 mil. O total de casos confirmados no país americano é de 6,8 milhões, cerca de 22% do total de casos ao redor do mundo: 30,8 milhões, segundo dados da Johns Hopkins University. Doze estados americanos relataram pelo menos mil novos casos confirmados no sábado, liderados pela Califórnia, com 3.822, e Texas, com 3.377

Como os Estados Unidos já excederam as 199 mil mortes, um dos modelos matemáticos para prever os dados da covid-19 estima que em janeiro de 2021 o país atinja o número de 378.320 mortes pela doença.

Mundo

Rússia: Autoridades russas disseram que fecharam acordos preliminares para vender sua vacina contra a covid-19 para vários países, incluindo México, Índia, Brasil e Arábia Saudita. A vacina será fabricada no exterior e começará a ser distribuída em novembro.

Índia: Foram registrados 92.605 novos casos, o que levou o número total a cerca de 5,4 milhões, de acordo com o Ministério da Saúde e Bem-Estar da Família. A Índia tem o segundo maior número de casos confirmados do mundo, atrás dos EUA, de acordo com Johns Hopkins. O número de mortos na Índia subiu 1.133, chegando a 86.752.

Coreia do Sul: Pela primeira vez desde meados de agosto, a contagem diária de novos casos na Coreia do Sul foi inferior a 100. O país relatou 82 novas infecções por coronavírus. A nação tem trabalhado para conter os surtos recentes, em grande parte ligados a igrejas. Fonte: Dow Jones Newswires.