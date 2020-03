Coronavírus faz torneios de tênis de Indian Wells serem adiados

O Masters 1000 de Indian Wells, que devia começar nesta semana, foi adiado depois da confirmação de um caso de coronavírus em Coachella Valley, na Califórnia. O Departamento de Saúde Pública de Riverside County declarou emergência de saúde pública para as cidades do deserto que estão pouco mais de 170 quilômetros a leste de Los Angeles, incluindo Indian Wells, onde é realizado o torneio da ATP e também um da WTA e que começariam na quarta-feira (11).



Este seria o primeiro evento Masters 1000 da temporada 2020 do tênis. "Neste momento, existe um risco muito grande para a saúde pública na área do Condado de Riverside para se ter uma competição desse tamanho", disse Davis Agus, professor de medicina e engenharia biomédica na Universidade do Sul da Califórnia. "Não é de interesse público de torcedores, jogadores e moradores da área que ocorra o torneio. Temos de nos unir e proteger a comunidade da eclosão do coronavírus".



O torneio normalmente atrai mais de 450.000 torcedores. Entre os participantes deste ano estavam inclusos a maior parte dos principais tenistas da atualidade, como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams e Naomi Osaka.



O diretor do torneio, Tommy Haas, disse que os organizadores estão dispostos a fazê-lo em outra data ou explorar outras opções. A decisão de adiá-lo se baseou nos parâmetros de profissionais médicos e dos Centros para o Controle e Prevenção de Enfermidades, disseram os organizadores da competição.



Estão sendo oferecidos reembolsos pelo valor dos ingressos ou a possibilidade de torná-los créditos para o torneio do próximo ano.



Um evento de caridade que incluiria Nadal na terça-feira no Indian Wells Tennis Garden foi cancelado. Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Matteo Berrettini, Stan Wawrinka, Milos Raonic e Taylor Fritz iriam acompanhar o tenista espanhol na Eisenhower Cup, que daria US$ 150 mil (aproximadamente R$ 690 mil) ao seu vencedor.