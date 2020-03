Coronavírus: Globo libera capítulos de Amor de Mãe de graça no Globoplay

A partir desta segunda-feira (23), está disponível de graça todos os capítulos da primeira parte da novela Amor de Mãe. Essa é a oportunidade do telespectador se manter informado, durante esse período de isolamento social, de tudo o que aconteceu na trama.

As gravações de Amor de Mãe foram interrompidas devido a pandemia do novo coronavírus. Essa é a primeira vez, em mais de 50 anos, que a emissora fica sem uma novela das 9 atual no ar. No lugar, será reapresentada a novela Fina Estamapa, que começa nesta segunda-feira (23).

Desta forma, quando as gravações e a exibição de Amor de Mãe for retomada, mais pessoas poderão acompanhar de forma atualizada a história das protagonistas Thelma (Adriana Esteves), Lurdes (Regina Casé) e Vitória (Thais Araújo).

Outros títulos

Essa é mais uma das medidas adotas pela Globoplay durante a pandemia do coronavírus. Desde o dia 18 de março os não assinantes do streaming podem assistir a mais de 60 títulos infantis e a 14 juvenis, incluindo todas as temporadas de Malhação disponíveis em seu acervo e séries como Shippados e Sandy & Jr.

Mais de 20 filmes da Disney estão disponíveis na plataforma, como Cinderela, Malévola, Monstros SA, Os Incríveis, e os longas de super-herói, como Capitão América: O Soldado Invernal e Thor: O Mundo Sombrio.

Além de filmes, o público também terá acesso às séries internacionais. Em Gap Year, a história gira em torno de dois jovens que cruzam a Ásia fazendo um mochilão e, durante a aventura, descobrem o prazer de viver essa experiência.

Para quem gosta do gênero investigativo, a dica é Clique, que traz no enredo as amigas Georgia e Holly, que se afastam após um esquema suspeito dentro da escola atrair uma das garotas. Já em Millenial, um grupo de amigos faz de tudo para se manterem equilibrados após seus pais serem presos por conta de um esquema de máfia.

Redução da resolução

Se você é acostumado a consumir o conteúdo do Globoplay com as mais altas resoluções, 4K e Full HD (1080p), vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Temporariamente, o serviço de streaming determinou que a maior resolução para os conteúdos será a HD (720p).

A medida foi anunciada no Fantástico do último domingo (22) e tem o objetivo de “evitar um colapso na infraestrutura digital do país num momento em que os serviços de internet são uma importante fonte de informação e entretenimento para a população”, segundo o apresentador Tadeu Schmidt.

A decisão só afeta o tráfego de dados. Não há limites para a quantidade de vídeos ou para o total de horas consumidas. Essa redução de resolução já está valendo a partir desta segunda-feira (23).

A medida foi tomada após o aumento do consumo da internet brasileira, uma consequência do isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus e que tem deixado muitas pessoas em suas residências. Medidas semelhantes já vinham acontecendo em outros lugares.

Na Europa, países como Alemanha e Reino Unido aumentaram entre 10% a 20% seu consumo de internet. Isso fez com que a Netflix e o YouTube parassem de transmitir em alta definição nesses locais para não sobrecarregar o sistema.