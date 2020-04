Coronavírus: Juazeiro fecha parte da orla e prorroga suspensão de aulas

A cidade de Juazeiro, no norte baiano, adotou novas medidas pra tentar barrar a disseminação do novo coronavírus. Por meio de decreto, a prefeitura decidiu prorrogar a suspensão das aulas públicas e privadas até o dia 15 de maio e fechará trechos da orla.

De acordo com o decreto municipal, publicado na segunda-feira (13), está determinado o fechamento da Orla 2, que funciona como área de lazer. O local é banhado pelo Rio São Francisco e stá situado ao lado direito da ponte que liga Juazeiro a Petrolina.

O prefeito Paulo Bomfim explicou que as medidas têm como principal objetivo evitar aglomerações e, consequentemente, frear a propagação do vírus. “Temos feito o possível para proteger a nossa população, evitar aglomerações e fazer com que o vírus não se espalhe com rapidez em nossa cidade. O único remédio para impedir isto é o isolamento social, e é o que estamos solicitando para o nosso povo”, declarou.

Além das medidas decretadas, a prefeitura também anunciou que reforçará as açõs de limpeza em espaços públicos da cidade e providenciará abrigo para pessoas em situação de rua. O 13º salário de aposentados e pensionistas também foi antecipado, para auxiliar pessoas em vulnerabilidade econômica.

Em boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Juazeiro já conta com cinco casos confirmados de covid-19.