Coronavírus na NBA: Philadelphia 76ers tem três casos positivos

A NBA segue aumentando sua lista de times com casos do novo coronavírus confirmados. Nesta quinta-feira (19), após o Denver Nuggets anunciar que teve um integrante do grupo infectado, foi a vez do Philadelphia 76ers confirmar que teve três resultados posivitos para a Covid-19.

No comunicado divulgado, o clube não revela os nomes das pessoas contaminadas, nem se são jogadores ou membros da comissão técnica. "Os indivíduos estão em autoisolamento e vão ser monitorados por profissionais médicos", diz o 76ers, em nota.

Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, foi o primeiro caso positivo de coronavírus na NBA. Também testaram positivo para a Covid-19 os atletas Donovan Mitchell, também do Jazz; Christian Wood, do Detroit Pistons, e quatro jogadores do Brookyn Nets, incluindo Kevin Durant.