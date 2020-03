Coronavírus: número de mortos no Brasil sobe de 159 para 201

O Brasil agora tem 201 mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O número foi divulgado em um balanço nacional do Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (31). Ao todo, foram confirmados 5.717 casos de covid-19 no país, com uma taxa de letalidade de 3,5%.

No levantamento anterior, anunciado na última segunda-feira (30), o país tinha 159 mortes e 4.579 casos. Assim, este foi o maior acréscimo no total de casos desde o começo da epidemia - foram incluídas mais 1.138 confirmações em relação ao boletim prévio (um aumento de 24%), com 42 mortes a mais (o que significa 26% do total).

Na Bahia, já são mais de 170 pessoas infectadas na Bahia com a covid-19, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), na segunda-feira (30). O estado também confirmou duas mortes por conta do novo coronavírus.

A cidade de Ilhéus, no Sul do estado, registrou nesta terça-feira (31) mais dois casos de Covid-19 - chegando a quatro pessoas infectadas. Feira de Santana também tem mais uma pessoa contaminada.

Em Salvador, o prefeito ACM Neto anunciou a prorrogação, por mais 15 dias, do decreto municipal que suspende atividades em escolas públicas, privadas e universidades, além de parques públicos e privados, espaços culturais, autoescolas e academias. O decreto anterior tinha validade até a quarta-feira (1).