Coronavírus: paciente de Feira infectada na Itália deixará isolamento nesta quarta

Únicos casos confirmados do novo coronavírus na Bahia, as duas pacientes de Feira de Santana com resultado positivo para o Covid-19 permanecem estáveis. Ambas não possuem queixas nem sintomas da doença, afirma a coordenadora do comitê do enfrentamento do coronavírus em Feira de Santana, Melissa Falcão.

“A situação das duas pacientes está resolvida. Foram quadros muito leves da doença e os contatos tiveram a possibilidade de contaminação afastada”, explica a infectologista.

Nenhuma das duas pacientes ficou internada devido à baixa gravidade do caso. Hoje, acaba o isolamento domiciliar da primeira paciente, que se infectou ao viajar para a Itália. Já a doméstica que trabalhava para a mulher infectada - o segundo caso confirmado do coronavírus no estado - permanece isolada. De acordo com a coordenadora, a segunda enferma já cumpriu mais de sete dias de isolamento e espera o fim do período de 14 dias para retomar às suas atividades.

“O recomendado são 7 dias de isolamento e determinamos que o período fosse dobrado. A secretária já cumpriu os sete dias, mas deve esperar o fim dos 14 dias para sair do isolamento”, diz Melissa.

O contágio de pessoas que tiveram contato com as duas pacientes foi descartado devido ao período de tempo desde a proximidade com as duas mulheres.

“Quando se fala de incubação após a contaminação a média para desenvolver a doença é de 5 dias, mas pode chegar a 14 dias. Todas as pessoas monitoradas passaram dos 7 dias desde o contato e o risco de desenvolver a doença é muito baixo”, explica.

Apesar dos casos monitorados não terem apresentado a doença, os moradores de Feira têm um certo medo devido a confirmação dos casos na cidade. De acordo com a médica, outras pessoas relataram contato com as doentes, mas esses casos não possuíam critérios para a infecção.

“As pessoas tinham pânico por ter entrado na piscina do condomínio onde a paciente mora. Essa repercussão dos casos confirmados em Feira de Santana não deve inibir que as pessoas procurem o serviço de saúde pois mantemos sigilo. A gente pede que todo mundo que viajou para a América do Norte, Europa e Ásia e tenha sintomas, mesmo que apenas uma dor de garganta, entre em contato para fazer o exame”, pontua.

