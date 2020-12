Coronavírus: prefeito de Vitória da Conquista é transferido para hospital em São Paulo

Diagnosticado com Covid-19 em 7 de dezembro, o prefeito de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, Herzem Gusmão, foi transferido em transporte aéreo para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no início da noite deste sábado (26) para dar continuidade ao tratamento e a reabilitação da doença

Em nota, a Prefeitura de Vitória da Conquista informou que o prefeito evoluiu com complicações decorrentes da doença devido à presença de doenças pulmonares preexistentes. Ainda segundo o texto, Gusmão passará por tratamento de reabilitação pulmonar.

“O Prefeito Herzem Gusmão sai do período de isolamento para o Covid-19 depois de 20 dias. Encontra-se confiante, com quadro estável, com boa performance hemodinâmica, recuperando a função pulmonar após pneumonia secundária, em ventilação espontânea com necessidade de oxigênio suplementar, sem qualquer disfunção orgânica”, afirmou boletim médico do hospital Samur, onde o gestor estava internado.

Gusmão foi internado em 18 de dezembro na unidade do Samur em Vitória da Conquista após apresentar complicações pulmonares e apresentar necessidade de uso de oxigênio. Nos primeiros dias da doença, o prefeito seguiu em tratamento domiciliar.