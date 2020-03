Coronavírus: Prefeituras-bairro vão atender apenas serviços essenciais

As Prefeituras-Bairro de Salvador vão atender de forma limitada a partir desta quinta-feira (19). A decisão de atender apenas a serviços essenciais faz parte das novas medidas de prevenção adotadas pela administrar municipal para conter a proliferação do coronavírus na cidade, que chegou a decretar situação de emergência.

O funcionamento das unidades administrativas é das 8h às 17h. Nesse período, estarão mantidos serviços como a confecção do cartão SUS, dispensação de medicamentos e recadastramento no programa Bolsa Família. A norma vale para todas as 10 Prefeituras-Bairro por prazo indeterminado.

As unidades são as seguintes: Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Itapuã, Cidade Baixa, Barra/Pituba, Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima, Liberdade/São Caetano e Valéria. No caso da Prefeitura-Bairro de Cajazeiras, não há dispersão de medicamento.

“O Executivo municipal não pode se omitir de ofertar os serviços essenciais. É um movimento de precaução, que visa preservar a integridade tanto dos funcionários quanto da população. Pedimos aos cidadãos que permaneçam o máximo possível nas suas residências para se precaver e evitar a disseminação do vírus”, afirmou o titular da Secretaria Geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão.

De acordo com o secretário, não estão descartadas novas medidas de contenção, principalmente se Salvador registrar casos de disseminação comunitária do vírus, quando não é mais possível identificar a origem da contaminação. "Não está descartada, por exemplo, a suspensão ou redução do horário de atendimento. Por isso, a população deve ficar atenta aos anúncios feitos pelo município", acrescentou Galvão.

O decreto de situação de emergência ainda permite que a prefeitura contrate serviços, comprar insumos e equipamentos de maneira mais ágil, eliminando burocracia, para enfrentar o Covid-19.

As medidas para evitar a disseminação da doença ainda incluem o fechamento de shoppings centers e centros comerciais - excluindo supermercados e postos de combustível - a partir do sábado (21), por 15 dias. Escolas, academias, parques e equipamentos culturais já foram fechados. Uma força-tarefa está fiscalizando o cumprimento das determinações.