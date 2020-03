Coronavírus: remédio antimalária traz esperança contra a doença

Pesquisadores dos Estados Unidos iniciaram estudos para testar se medicamentos genéricos de baixo custo podem ser usados para tratar a covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus para a qual ainda não tem remédio nem vacina.

Entre os fármacos em estudo, está a hidroxicloroquina, usada para tratar a malária desde os anos 1930. A hipótese inicial é que a medicação pode evitar ou reduzir a gravidade de covid-19. O teste será feito com 1,5 mil pessoas liderado pela Universidade de Minnesota e foi iniciado nesta semana.

Em nota, a farmacêutica EMS diz que "o sulfato de hidroxicloroquina, utilizado no tratamento da malária e que está em avaliação pela FDA (Food and Drugs Administration) com possível potencial para combater o coronavírus, é produzido no Brasil pela EMS". A farmacêutica ainda acrescenta que possui o registro do genérico "sulfato de hidroxicloroquina" desde 2018.

Dois outros testes avaliam o medicamento losartana, usado para controlar a pressão arterial, como tratamento possível para a doença causada pelo novo coronavírus.

A hidroxicloroquina, que tem um efeito antiviral direto, suprime a produção e liberação de proteínas envolvidas nas complicações inflamatórias de várias doenças virais.

Segundo especialistas, a maioria das pessoas infectadas pelo novo coronavírus só desenvolve sintomas leves, mas cerca de 20% podem ter problemas severos que exigem hospitalização. A vacina deve demorar um ano ou mais para ter uma vacina. Por isso, é necessário também correr contra o tempo para produzir um medicamento contra a doença.

E aqui vale o alerta: os estudos estão em andamento. Por isso, nada de comprar medicamentos sem a validação da ciência nem mesmo sem indicação médica.