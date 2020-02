Coronavírus se espalha junto com o intenso fluxo de pessoas

Em um mundo onde as distâncias estão a cada dia menos significativas, não deveria surpreender que um novo tipo de vírus, originado provavelmente no mercado de animais vivos da cidade chinesa de Wuhan, tenha se espalhado rapidamente para outros países e se tornado uma emergência global, conforme decretou na quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nome que já se tornou familiar nos quatro cantos do planeta, o coronavírus vem se espalhando junto com o intenso e incessante fluxo de pessoas entre países e continentes. Bola da vez da economia global, a China é o país que mais emite turistas para o exterior, com 141 milhões deles viajando para fora do país todos os anos. Na mão inversa, recebe centenas de milhares de estrangeiros, atraídos pelas oportunidades oferecidas pelo gigante asiático.

Para alívio imediato, ainda que deva ser tema de debates futuros, apenas 60 mil chineses desse total visitam o Brasil anualmente, tendo São Paulo e Rio de Janeiro como principais destinos. Em Salvador, os turistas chineses só representam 0,2% do total dos visitantes estrangeiros na cidade.

Mais de 50 milhões de pessoas foram isoladas em suas cidades por autoridades chinesas (Foto: Hector Retamal/AFP)

As medidas de precaução para conter a propagação do coronavírus estão sendo tomadas em diferentes partes do mundo. As mais radicais, como não poderia deixar de ser, vem sendo tomadas na própria China, onde mais de 50 milhões de pessoas estão isoladas em suas cidades.A distância e o pouco fluxo de turistas no país, no entanto, não podem justificar uma atitude relaxada das autoridades de saúde, já que a globalização do vírus é uma realidade. O Brasil pode até ter proporcionalmente poucos visitantes da China, mas recebe pessoas vindas da Ásia, dos Estados Unidos e de países da Europa, como Itália, França e Alemanha, entre outros lugares que já tiveram casos confirmados da doença.

O Brasil, onde existem 12 casos suspeitos, por enquanto, vai recriar o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional de Internacional (GEI-ESPII), com competência para “articulação de ação governamental e de assessoria”. E tomou outras medidas como comunicados para empresas aéreas e instrução para as tripulações relatarem a presença de passageiros com sintomas. Fora o planejamento para isolar casos suspeitos.

A boa notícia é que, apesar de parecer ser muito contagioso, o novo coronavírus não tem uma taxa de letalidade considerada elevada. Ela tem sido estimada entre 2% e 5% dos casos, enquanto a mortalidade da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), ocorrida há quase 20 anos, chegava a 10%. Já a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers), detectada em 2012, matava 35% dos pacientes infectados. Isso para ficar em dois surtos provocados por coronavírus.

Coronavírus já está afetando a economia global e derrubando bolsas em diversos país (Foto: AFP)

Mas não é só a saúde global que está ameaçada. A economia dos países, e o Brasil não tem como fugir disso, já sente os reflexos da pandemia. O índice da Bolsa de São Paulo (Ibovespa), por exemplo, caminha para encerrar janeiro com a primeira variação negativa para o mês em quatro anos e vai terminar em baixa pela segunda semana seguida, acompanhando a aversão a risco no exterior. Já o dólar superou os R$ 4,28 ontem. As implicações podem afetar outros setores como o agropecuário e o de mineração, já que o Brasil tem a China como sua maior parceira comercial.

Independentemente de seu potencial de letalidade, o coronavírus chegou para bagunçar a aldeia global.





A polêmica campanha de abstinência sexual para adolescentes

Marcada para chegar às ruas nesta segunda-feira (dia 3), a primeira campanha do governo federal para promover a abstinência sexual como meio de evitar a gravidez na adolescência vem provocando uma série de críticas. A Defensoria Pública da União (DPU) e a Defensoria Pública de São Paulo, por exemplo, enviaram na sexta-feira recomendação ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para que não veiculem a campanha.

Damares Alves defende a abstinência sexual como forma de enfrentar gravidez precoce (Foto: Arquivo Correio)

A ministra da Família, Damares Alves, no entanto, defendeu a prática não só como forma de enfrentar gravidez precoce e proliferação de doenças sexualmente transmissíveis no país e quer transformá-la em política pública. O principal argumento das defensorias é de que pregar a abstinência para prevenção da gravidez não tem nenhum suporte científico - pelo contrário, apontam que há diversas pesquisas nacionais e internacionais que demonstraram a ineficiência de campanhas desse tipo.





Regina Duarte entra na fase de preparação para o 'casamento'

Após dez dias de noivado, a atriz Regina Duarte chegou a Brasília, na quarta-feira, para a terceira e definitiva conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre sua ida Secretaria Especial de Cultura. Após o encontro, coube Presidência da República anuncia, em nota, a decisão: “ Ambos consideram, neste momento, o avanço de uma nova fase do noivado, com trâmites preparatórios oficiais para o casamento”.

Regina Duarte aceitou assumir a Secretaria Especial de Cultura após reunião com Bolsonaro (Foto: Marcos Correa/PR)

Em sua primeira publicação no Instagram após ter aceitado o convite, a atriz compartilhou trecho de uma entrevista do economista Guillherme Marback, diretor da consultoria Crescimentum, publicada na revista Problemas Brasileiros em junho/julho de 2018. “Depois de tanta desilusão e promessas não cumpridas buscamos valores individuais, como qualidade de vida, compromisso e honestidade. O que isso demonstra? Não que o brasileiro tenha se transformado completamente, mas houve uma evolução da consciência, ele sabe que precisa protagonizar a solução”.





RÁPIDAS

ODORICO

O governador Rui Costa sancionou, na quarta-feira, o projeto de venda do colégio estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória. Ele argumenta que, com o valor arrecadado com a venda do valorizado terreno, serão construídas diversas outras escolas.

PROCURADOS

O Ministério da Justiça e Segurança lançou, na quinta-feira, uma lista com os 26 criminosos mais procurados do país. Em segundo da lista está Juvenal Laurindo, o Carcará, suspeito de roubo a uma mineradora de diamantes na cidade baiana de Nordestina.

UFBA

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) informou, na terça-feira, que haverá redução para 2020 de 5% das verbas em relação a 2019. “Mesmo tendo expandido, ao longo dos últimos anos, seus quantitativos de alunos e de trabalhadores, sua oferta de cursos e sua área construída (…), a Ufba receberá menos recursos





MINAS GERAIS

Chuvas matam 55 e deixam mais de 8,5 mil desabrigados

Belo Horizonte as cidades mineiras da região metropolitana sofreram, durante essa semana, com o maior volume acumulado de chuva paraesta época do ano registrado em toda a série histórica, iniciada em 1910. O número de mortos chegou a 55 pessoas e o de desabrigados passou de 8,5 mil.

(Foto de Fred Magno/Estadão conteúdo)