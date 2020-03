Coronavírus: Varela participará de programas da Record de casa por precaução

O apresentador baiano Raimundo Varela, 72 anos, da Record TV Itapoan, ficará em quarentena protetiva de casa durante a pandemia do coronavírus (COVID-19). A informação foi divulgada pelo perfil TV na Bahia, no Twitter.

De férias, Varela estava há um mês afastado do programa Balanço Geral. A apresentação ficará a cargo da colega Jéssica Smetak. De acordo com o site BNews, o também radialista da Rádio Sociedade da Bahia deu detalhes da participação do programa jornalístico matutino da emissora. “Devo participar umas duas ou três vezes via Skype com informações e comentários”, disse.

Na Rádio Sociedade da Bahia, Varela adotará a mesma medida: vai participar via telefone dos programas matutinos da emissora. Varela também disse que "está bem", mas, como tem 72 anos e faz parte da zona de risco do coronavírus, está tomando todos os cuidados para se prevenir da doença.