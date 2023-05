Corpo carbonizado encontrado em carro é de estudante que desapareceu em Conquista

O resultado de um exame de DNA confirmou que o corpo encontrado em um veículo incendiado, em 30 de abril, na cidade de Barra do Choça, sudoeste da Bahia, é do estudante de biologia da Universidade Estadual do Sudoeste (Uesb), Micael Costa Almeida, de 30 anos.

Micael estava desaparecido desde o dia 28 de abril, quando, de acordo com familiares, foi deixado por um amigo nas imediações de um posto de gasolina na cidade de Vitória da Conquista.

O corpo foi velado no último sábado (13), na Câmara Municipal de Planalto, cidade onde a família do estudante reside. O sepultamento aconteceu ontem (14), no mesmo município.

Um suspeito do crime, que não teve a identidade revelada, foi preso no sábado. Ele é investigado por homicídio e destruição de cadáver. O homem foi encontrado em Vitória da Conquista.