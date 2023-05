Corpo com sinais de tortura é encontrado durante operação no sul da Bahia

Um corpo com sinais de tortura foi localizado, em uma área de matagal, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, durante uma operação policial na manhã desta quinta-feira (18).

A operação resultou ainda na apreensão de 436 munições de diferentes calibres, um carregador, um tablete de maconha e dois radiocomunicadores. A ação tinha o objetivo de desarticular a atuação de um grupo criminoso no bairro São Pedro.

O coordenador da 6ª Coorpin/Itabuna, delegado Evy Parternostro, explicou que as incursões foram baseadas no trabalho investigativo realizado pelas equipes da Coordenadoria. “Estamos mapeando esses grupos e agindo para desarticulá-los”, disse. O material apreendido será encaminhado para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A operação contou com equipes de diferentes unidades que compõem a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede naquela cidade. Policiais militares também fizeram diligências e apreenderam porções de maconha e cocaína, embalagens para acondicionar entorpecentes, uma balança e um radiocomunicador. Duas pessoas foram conduzidas à unidade policial.