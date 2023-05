Corpo de adolescente desaparecido após barco virar no Rio Jacuípe é encontrado

O corpo de Richarlyson de Freitas Santos, 13 anos, foi localizado na manhã desta terça-feira (23), às margens do Rio Jacuípe. O adolescente e sua mãe Cristiane Santana de Freitas, estavam em um barco que virou, na tarde de domingo (21).

O corpo de Cristiane, que estava grávida, foi encontrado pelo resgate no dia do acidente, mas o filho permaneceu desaparecido até esta terça. Os outros dois adultos que estavam na embarcação conseguiram nadar e sair do rio.

Nenhuma das pessoas usava colete salva-vidas no momento que o barco virou. Um vídeo divulgado pelo Acorda Cidade mostra o momento em que o acidente acontece:

Vídeo: parente de vítimas filmou momento do naufrágio no Rio Jacuípe; vítimas estavam em um barco muito pequeno https://t.co/CoywFXvixr pic.twitter.com/4elsiNJ3yI — AcordaCidade.com.br (@Acordacidade) May 22, 2023

A Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos expediu as guias de perícia e remoção, e investiga o caso.