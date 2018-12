Corpo de adolescente desaparecido é localizado em lagoa no bairro de Canabrava

O corpo de um adolescente de 15 anos foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros em uma lagoa no bairro de Canabrava, em Salvador, na manhã deste domingo (9).

Os bombeiros informaram, através da assessoria de comunicação,que o garoto estava desaparecido desde o sábado (8), quando tomava banho no local. Testemunhas informaram aos bombeiros que o menino, que não teve o nome divulgado, estava tomando banho na lagoa, mas se afastou e desapareceu na tarde de sábado.

Uma equipe do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (Gmar) iniciou as buscas ainda no sábado, mas não encontrou o garoto. Entretanto, na manhã deste domingo, os bombeiros localizaram o corpo do menino que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) de Salvador