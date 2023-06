Corpo de Bombeiros da Bahia ganha 354 novos soldados

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) da Bahia ganhou 354 novos soldados nesta segunda-feira (12). Com a conclusão do Curso de Formação, celebrada na Vila Policial Militar do Bonfim, os profissionais irão atuar tanto em Salvador como também em municípios da região metropolitana (RMS).

A turma, composta de 268 homens e 86 mulheres, recebeu lições teóricas e práticas de combate a incêndio; atendimento pré-hospitalar; resgate em altura; salvamento; conhecimento jurídico; defesa social; atendimento de ocorrências com produtos perigosos; e outros conhecimentos que a auxiliarão nas atividades pela corporação.

Homenagens

Durante a solenidade, os formandos fizeram uma homenagem ao soldado Paulo Vitor Lima Brito, do CBM, falecido durante um acidente doméstico no mês passado. Especialista em incêndios florestais, ele foi escolhido como patrono da turma.

Destaques pela dedicação e afinco, os três primeiros colocados, os soldados Vitor da Silva Campos, Demison de Araújo Souza e Kayo de Oliveira e Silva, também foram homenageados.

Participaram do ato, entre outras autoridades, o governador Jerônimo Rodrigues; o vice-governador Geraldo Júnior; o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner; e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Adson Marchesini.