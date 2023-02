Corpo de Bombeiros é equipado com novo veículo de resgate

O batalhão do Corpo de Bombeiros da Bahia (CBM-Ba) ganhou um novo veículo de resgate e teve a reforma da sua sede, localizada na Barroquinha, em Salvador, inaugurada nesta segunda-feira (06). O ato, realizado durante a tarde, contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do seu vice Geraldo Júnior.

O equipamento que chega para reforçar o trabalho dos bombeiros é um caminhão chamado de autoescada plataforma aérea, com capacidade de alcançar até 60 metros de altura. O investimento para adquiri-lo foi de R$6,85 milhões. Uma novidade que, para o Subtenente e operador de equipamentos do Corpo de Bombeiros, Fábio Nascimento, será um diferencial no trabalho de resgate.

"Ele pode ser utilizado para combate a incêndio, operação de resgate em altura e evacuação de edificações. Se a vítima estiver em uma edificação em que não seja possível sair por vias normais, nós utilizamos ele para fazer um plano de evacuação, podendo lançar mão do elevador, que é mais recurso que nós temos à disposição [no veículo]", destacou o Subtenente.

Para operá-lo, são necessários um motorista, um condutor e dois operadores. Para o uso do elevador, há duas opções de cabine, uma mais parecida com a de elevadores convencionais, geralmente usada para o deslocamento do bombeiro, e outra do tipo grade, onde os agentes podem trabalhar dentro dela, a uma altura de até 60 metros de altura.

Jerônimo e o vice-governador Geraldo Júnior testaram o equipamento pessoalmente, subindo no elevador a uma altura de 40 metros. Além disso, os dois conheceram toda a instalação da sede dos bombeiros, um prédio centenário. Eles também foram apresentados à primeira viatura do batalhão, equipamentos envolvendo produtos perigosos, assistiram a uma demonstração técnica de resgate em altura, a aula inaugural de atendimento de urgência hospitalar e a apresentação da Orquestra do CBM-Ba, comandada pelo maestro Vanderlei.

No local, o governador classificou sua visita como fundamental para destacar o papel do batalhão. "[É importante] registrar aqui a importância deste profissional que salva vidas, que estabiliza qualquer tipo de evento. Às vezes a gente não percebe o papel do Corpo de Bombeiros. Por trás de qualquer construção civil tem o parecer deles [...] fora o dia a dia, que vemos eles sendo chamados para qualquer emergência", disse.

Também presente, o secretário de segurança pública da Bahia, Marcelo Werner, reiterou o diferencial do novo veículo para a proteção dos baianos. "É uma renovação, um equipamento fundamental para a atividade do Corpo de Bombeiros, reforçando ainda mais os investimentos que a equipe tem tido nos últimos anos", afirmou.

Reforma

O prédio centenário da sede do comando geral do Corpo de Bombeiros, localizado na Barroquinha, em Salvador, passou por reformas. Todas elas também foram apresentadas hoje, durante o evento. Para os reparos foram investidos R$1,7 milhão.

Entre as intervenções realizadas no espaço estão a correção de infiltração, impermeabilização, pintura, manutenção das instalações elétricas, hidrossanitárias e revitalização de fachadas. Por ser um prédio tombado, as interações são consideradas ainda mais positivas pelo comandante geral do CBM-Ba, Adson Marquezine.

"A gente fica muito feliz de o Corpo de Bombeiros está dando continuidade ao seu trabalho de reestruturação das suas instalações físicas. Esta que é de suma importância para a corporação, por ser a mais antiga e uma vez que buscamos, em um futuro bem próximo, a criação do centro cultural do Corpo de Bombeiros, onde pretendemos recuperar peças, equipamentos e viaturas para que a população possa vir conhecer um pouco da nossa história", destacou o comandante geral.