Corpo de guarda municipal é encontrado por pescador em rio de Feira de Santana

O corpo do guarda civil municipal Paulo Cesar Silva Santos, de 55 anos, foi encontrado boiando no rio Jacuípe, em Feira de Santana, na manhã desta terça-feira (31). De acordo com a prefeitura, o corpo foi encontrado por um pescador.

A Polícia Civil já expediu as guias de perícia e de remoção para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que esteve no local. Os laudos devem definir a causa da morte.

Em nota, a prefeitura de Feira lamentou a morte Paulo Cesar. Agentes da Guarda Municipal foram ao local assim que receberam a informação.

A vítima estava desaparecida desde segunda-feira (30). Paulo César prestava serviço no Instituto de Previdência Municipal.