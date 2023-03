Corpo de homem atropelado em garagem na Barra segue no IML sem identificação

O corpo do homem em situação de rua, que morreu após ser atropelado em uma garagem no bairro da Barra, segue no Instituto Médico Local (IML) de Salvador a espera de identificação. O acidente aconteceu na Rua Eduardo Diniz Gonçalves, próximo ao Shopping Barra.

Ele estava deitado em frente à garagem de um edifício, quando uma moradora se aproximou para guardar o veículo.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta segunda-feira (27) mostraram o momento do atropelamento. É possível ver o momento em que o porteiro do prédio abre a garagem e o veículo atinge a vítima. Após atropelar o homem, a mulher percebe que havia algo embaixo do carro e dá ré para verificar o que poderia ser.

O homem morreu no local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

A motorista responsável pelo atropelamento não possui habilitação para dirigir, segundo a Polícia Civil. Ela foi ouvida no DHPP. O inquérito instaurado pela polícia investiga o fato como homicídio culposo - quando não há intenção de matar. Ela foi liberada após prestar depoimento.