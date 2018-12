Corpo de homem que se afogou em rio é localizado pelos bombeiros

O corpo de um homem, que não teve o nome e a idade divulgados, foi encontrado no Rio Jucuruçu, em Teixeira de Freitas, na manhã deste domingo (2).

Bombeiros militares do 18° Grupamemto de Bombeiros Militar (18°GBM), de Teixeira de Freitas, fizeram o resgate, que foi dificultado pela forte correnteza do rio, de acordo com a assessoria.

Moradores relataram que a vítima tomava banho no rio com a esposa na tarde de sábado (1º), mas acabou se afastando e se afogou. As buscas foram iniciadas ainda ontem.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para que seja feito o procedimento legal.



Buscas foram retomadas na manhã deste domingo, 2 (Foto: Divulgação_Corpo de Bombeiros)