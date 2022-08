Corpo de idoso atropelado em São Cristóvão é sepultado em Salvador

O corpo do idoso João Dantas de Azevedo, 68 anos, foi sepultado, nesta quinta-feira (4), no cemitério da Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas. Ele morreu depois de ser atropelado enquanto caminhava em uma calçada, no bairro de São Cristóvão, na quarta (3). Familiares e amigos fizeram cânticos, orações e sepultaram o corpo sob aplausos.

As primeiras pessoas começaram a chegar à capela 2, onde o corpo foi velado, por volta das 10h. Cerca de meia-hora depois, os filhos do idoso entraram no local e estavam muito emocionados. Amigos contaram que João morava há cerca de 40 anos no bairro e que era conhecido como uma pessoa tranquila e educada.

“Encontrei com ele um dia antes disso tudo acontecer. Quando passei, ele estava sentado na porta de casa, do lado de dentro. Conversamos e depois segui meu caminho. Quando foi no dia seguinte, vi o caso na televisão, mas não sabia que [a vítima] era ele. Um amigo que temos em comum me ligou e contou. Eu não acreditei”, contou uma mulher, que pediu para não ser identificada.

Abalada, a esposa do idoso não compareceu ao sepultamento. Os filhos permaneceram unidos durante a cerimônia, que teve cânticos como ‘Noites traiçoeiras’, canção famosa na voz de padre Marcelo Rossi, e orações. No momento do sepultamento o corpo também foi aplaudido.

João saiu de casa para ir ao supermercado e caminhava às margens da Avenida São Cristóvão quanto foi atingido por uma picape Montana, prateada. O motorista perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e atropelou o idoso, que morreu na hora. O condutor conseguiu sair do carro e só não foi linchado pela população, porque policiais militares interviram e conseguiram acalmar os ânimos.

O acidente aconteceu por volta das 7h30, e deixou o trânsito congestionado na região. O motorista foi conduzido até a Central de Flagrantes e encaminhando para fazer exames toxicológicos. Ele está respondendo por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). Segundo os amigos da vítima, ele mora no bairro, teria passado mal enquanto dirigia e já foi liberado.

Os policiais que atenderam a ocorrência notaram sinais de embriaguez no motorista.

Procurada, a Polícia Civil informou que o homem vai responder em liberdade e que o resultado dos exames toxicológicos é divulgado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Já o DPT afirmou que os resultados dos exames são divulgados pela Polícia Civil. O nome do motorista não foi informado.

João deixou esposa, três filhos e dois netos.