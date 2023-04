Corpo de mototaxista é encontrado com marcas de tiros no bairro de Coutos

O corpo do mototaxista Luís Carlos Silva dos Santos, de 24 anos, foi encontrado com marcas de tiros, na manhã desta quarta-feira (5), no bairro de Coutos. De acordo com a Polícia Militar, a equipe da 18ª CIPM foi acionada para averiguar a denúncia feita por populares, que relataram ter um homem ao solo ferido a tiros na Rua João Paulo, em Vista Alegre, no bairro de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remoção do corpo.

Segundo informações da TV Bahia, Luís Carlos teria sido visto com vida pela última vez enquanto fazia uma corrida no fim tarde da última terça-feira (4). Ele teria levado uma passageira até a Fazenda Coutos e, quando estava retornando, foi alvo de disparos feitos por suspeitos ainda não identificados pela Polícia Civil (PC), que investiga o caso. Conforme a PC, a 3ª DH/BTS ficará responsável por apurar a autoria e a motivação do crime.

Procurado para posicionamento a respeito do caso, o Sindicato dos Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas do Estado da Bahia (Sindimoto-BA) informou que Luís Carlos não era regulamentado e que certamente atuava como motorista independente.

Na tarde desta quarta-feira, familiares, amigos e colegas de profissão fizeram protesto no bairro de Paripe pela morte de Luís Carlos, cobrando justiça das autoridades.