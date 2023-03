Corpo de mulher é encontrado boiando no mar do Porto da Barra

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando no mar do Porto da Barra, neste sábado (18). O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

De acordo com a PC, a corpo foi localizado nas imediações do Yacht Club. A vítima está sem identificação formal e não havia sinais de violência. A 14ª Delegacia (Barra) apura a situação.

O CORREIO procurou a Polícia Militar (PM), para saber as circunstância do resgate. "A respeito do assunto, sugerimos contato com o Corpo de Bombeiros Militar", diz nota da PM.

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros desde às 9h deste domingo (19), mas até agora não teve resposta.