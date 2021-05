Corpo de Paulo Gustavo é cremado em cerimônia com amigos e família

O corpo do humorista Paulo Gustavo foi cremado na tarde desta quinta-feira (6) em Niterói, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia fechada para amigos próximos e familiares. O ator morreu aos 42 anos nesta terça (4), por complicações da covid-19.

O corpo de Paulo chegou às 8h44 para velório no salão nobre do Cemitério Parque da Colina, em Niterói. Uma cerimônia religiosa foi relizada pelo reitor do Cristo Redentor, padre Omar, já à tarde. Logo depois, por volta das 14h30, foi feita a cremação.

O primeiro a chegar para o velório, que começou por volta de meio dia, foi o marido de Paulo, Thales Breta. Depois, chegaram a irmã, Juliana Amaral, com a mãe, Déa Lucia, segundo a revista Quem.

Também estiveram presentes amigos como Tatá Werneck, Rafael Vitti, Preta Gil, Rodrigo Godoy, Samantha Schmütz, Carol Trentini, Marcus Majella, Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé. Outros, como Angélica, Regina Casé e Fábio Porchat, enviaram coroas de flores. Todos que compareceram chegaram usando máscaras - Tatá e Rafael usavam por cima face shields.

Ao final da cerimônia, todos colocaram uma camiseta em homenagem a Paulo, tirando uma foto. Ainda aplaudiram em conjunto o ator.