Corpo de produtor baiano é sepultado no Jardim da Saudade

O corpo do produtor Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Henrique Baiano, foi sepultado em Salvador, neste sábado (6). Ele chegou por volta das 14h30 ao Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Henrique fazia parte da equipe da cantora Marília Mendonça e morreu junto com a artista na queda do avião bimotor em que eles viajavam, nesta sexta-feira (5). Além deles, o tio de Marília, o piloto e o copiloto da aeronave também morreram.

Amigos estão chegando para o enterro às 17h (Foto: Felipe Aguiar/ CORREIO)

O corpo de Henrique foi transladado de Minas Gerais para a Bahia, na tarde deste sábado. Por volta das 14h30, o carro funerário entrou no cemitério e levou o caixão do baiano para a capela H, onde acontece a cerimônia. Algumas pessoas aguardavam no local e receberam o produtor com uma salva de palmas.

O enterro do produtor baiano foi o único que aconteceu no cemitério nesta tarde. O filho dele, uma criança de 8 anos, estava no local e sendo amparado pelos avós. O mau tempo deu uma trégua e o sepultamento foi realizado às 17h30, sob cânticos religiosos e aplausos. Antes, houve uma cerimônia com um padre. Carros com coroas de flores chegaram a todo momento. A despedida foi emocionada.

Em Goiânia (GO), um ginásio está sendo usado para velar os corpos de Marília Mendonça e do tio dela Abicieli Silveira Dias Filho. Ele trabalhava com assessora da cantora. As outras duas vítimas são o piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e o copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana, que foram velados e sepultados em Brasília (DF).