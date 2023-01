Corpo de quarta vítima de explosão de imóvel em Itanhaçu é encontrado

O corpo da quarta vítima foi encontrado nos destroços de um imóvel que explodiu em Tanhaçu, no interior da Bahia, nesta quarta-feira (26), segundo o Corpo de Bombeiros.

Testemunhas contaram que quatro pessoas estavam no local no momento da explosão - todas as quatro morreram e já tiveram os corpos recuperados. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para identificação e demais procedimentos legais.

Segundo os Bombeiros, a causa da explosão ainda é desconhecida. Os primeiros bombeiros foram chamados ao local por volta das 5h30. Três viaturas que foram atender a ocorrência permanecem no local.

A prefeitura de Tanhaçu divulgou uma nota de pesar pelas mortes e decretou luto oficial. "Neste momento de dor e consternação nos sensibilizamos com a população da nossa cidade e com os familiares das vítimas. Diante da tragédia, colocamos nossas equipes para total assistência ao ocorrido. Prestamos solidariedade às famílias e amigos das vítimas", diz o texto.