Corpo de Rita Lee é velado no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo

O corpo da cantora Rita Lee está sendo velado nesta quarta-feira (10), no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. A cerimônia é aberta ao público e acontece até 17h. Depois, o corpo será cremado em cerimônia restrita aos mais próximos.

Familiares da artista estão no local, além de amigos e fãs. Virgínia Lee, uma das irmãs de Rita, esteve cedo no local. João Lee, um dos três filhos de Rita, foi dos primeiros a chegar.

"Era uma loucura a dignidade dela, a sensibilidade dela de lidar com as pessoas, de entender as pessoas, a forma que ela tinha de se comunicar com o público, com o mundo. Uma pessoa muito única", disse João ao G1SP. "Eu não sei se eu conheci uma pessoa tão igual na minha vida, mas eu tive o privilegio de passar 43 anos com ela, aprendendo demais, recebendo os valores dela", acrescentou.

No velório, o teto do planetário exibe uma projeção com imagens de como o céu estava no dia 31 de dezembro de 1947, quando Rita nasceu.

A cantora faleceu aos 75 anos, na segunda-feira, em sua casa em São Paulo, cercada pela família.