Corpo é encontrado amarrado e com marcas de tiros em Salvador

O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado em via pública, no bairro da Cidade Nova, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo informações preliminares, a vítima apresentava perfurações provocadas por arma de fogo e estavam com pés e mão amarrados.

Por volta das 12h30 desta quinta-feira (16), policiais militares da 37ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo, na Rua Antônio Luís Barreto. No local, a equipe constatou o fato.

Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia. A autoria e a motivação serão investigadas pela polícia judiciária. Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. A autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª DH/BTS.