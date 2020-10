Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó

O corpo de um homem de aproximadamente 55 anos foi encontrado boiando no Dique do Tororó, na tarde desta quinta-feira (1º). Ele já estava morto quando foi retirado da água.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da 2ª Companhia Independente da PM (CIPM/Barbalho) foi acionada por volta das 17h30 após populares denunciarem que havia um corpo no local.

Ao chegarem no Dique, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para a retirada do homem da água e, em seguida, o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), que fez a remoção do corpo para o Instituto Médito Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Outros casos

O Dique tem sido palco de afogamentos. Só no mês de setembro, duas pessoas foram encontradas mortas no local. No último dia 13, um homem desapareceu após dar um mergulho. Uma equipe de mergulhadores do 13° Grupamento de Bombeiros Militar (13°GBM/Gmar) foi acionada e, com a ajuda de uma embarcação, encontrou o corpo.

Pouco depois, no dia 17 de setembro, um outro homem foi encontrado já morto nas águas do ponto turístico baiano.