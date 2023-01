Corpo é encontrado decapitado em canal de rio no bairro de Periperi

O corpo de um homem, sem identificação formal, foi encontrado decapitado em um canal no rio Paraguari, na tarde desta sexta-feira (27), no bairro de Periperi, em Salvador.

Policiais militares foram acionados para averiguar a denúncia e, após confirmarem o fato, isolaram a região. Foi acionado o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.

A autoria e motivação serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).