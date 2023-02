Corpo é encontrado nas pedras da praia da Barra

Um corpo foi resgatado em um local de difícil acesso nas pedras da praia da Barra, na manhã deste domingo (19). A região fica no circuito Dodô (Barra-Ondina), um dos principais do carnaval de Salvador.

O resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). O corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que trabalha para identificar a vítima e para os demais procedimentos legais.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados com o aviso de que uma provável vítima de afogamento estaria entre as pedras próximas ao Forte de São Diogo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reforço nas ações

Durante o Carnaval na capital baiana, o 13° Grupamento de Bombeiros Militar (13° GBM/Gmar) está reforçando as ações nas praias da Barra e Ondina, com 107 militares, entre guarda-vidas e equipe náutica, além de equipamentos como motos aquáticas e botes.

"Historicamente, as ocorrências que mais atendemos durante esse período são relacionadas a crianças perdidas e atendimento pré-hospitalar (APH), por isso atuamos de forma ainda mais intensa na prevenção. Quando distribuímos as pulseiras de identificação para as crianças, orientamos os banhistas sobre os cuidados e riscos", explicou o comandante do 13° GBM/Gmar, major BM Francisco Duarte.

Ainda de acordo com o oficial, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é uma das principais causas do APH. "Muita gente ingere álcool demasiadamente e em seguida entra na água, o que é muito perigoso. Devemos lembrar que bebida alcoólica e mar não combinam, vamos ter cuidado", pontuou.

Outra observação apontada pelo major é em relação às selfies nas pedras, pois existe a possibilidade da pessoa escorregar e acabar se machucando. "Temos atendido muitas ocorrências nesse sentido. E para o banho de mar, é prudente pedir orientação dos guarda-vidas para saber o local mais seguro", destacou o major Duarte.

Cuidado com as crianças

Os pais e responsáveis devem manter a atenção redobrada com os pequenos nas praias. "Se trouxer crianças para a praia, mantenha a supervisão constante. Se entrar na água, a mantenha sempre a uma distância de um braço", instruiu o oficial.

O uso do protetor solar e o cuidado com a alimentação também são fundamentais. Os guarda-vidas estão atuando durante 24 horas no período de Carnaval. Os militares observam os banhistas e orientam sobre os cuidados tanto na faixa de areia quando dentro da água.