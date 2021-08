Corpo é encontrando boiando em canal no Rio Vermelho

Quem passava pelo Rio Vermelho, na manhã desta sexta-feira (6), pode ter se deparado com uma cena de horror. Um corpo foi encontrado boiando em canal de esgoto localizado no bairro da capital baiana.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que isolou o local até a chegada do Corpo de Bombeiros. Eles retiraram o corpo de uma pessoa do sexo masculino, que até agora não foi identificada.

A vítima foi encontrada com as mãos amarradas e foi deixada sob os cuidados de equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que chegaram ao local por volta das 12h.

As equipes, incluindo agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), continuam com as investigações em campo. Ainda não há mais informações até o momento.