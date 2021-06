Corpo, hábitos e mente: Theo Webert destaca importância da medicina integrativa

O médico Theo Webert foi o convidado desta semana no #Segundou, com Joca Guanaes. Theo, que se define como um "médico investigador do todo", falou sobre a relação de construção do ser humano a partir da medicina integrativa, que une preocupações e melhorias do corpo, hábitos, mente e energia.



The destaca a importância de reaprendermos pequenos hábitos, como voltar a respirar bem diante do atual cenário de uma sociedade cada vez mais corrida.



"Precisamos criar o hábito de parar, de respirar, de meditar, de entender processos. Precisamos aprender a respirar novamente, isso quer dizer que alguma coisa está errada", destacou.



O médico ainda falou sobre o processo de mudança na qualidade de vida das pessoas. Para ele, é necessário iniciar uma mudança, mesmo que pequena, mas entendendo isso como um passo do processo.



" Você não precisa mudar de uma vez só. É uma construção de mudança. Precisamos entender que nem tudo faremos só por prazer, é por necessidade. Mas um pequeno passo já é um começo de uma mudança", disse.



"É preciso voltar aos princípios básicos. Dar atenção ao nosso sono, ao tipo de alimento que colocamos na mesa, o que estamos consumindo?", destacou apontando a pandemia como uma oportunidade de valorização dos pequenos produtores.



"Por mais perdido que você esteja, algo vai acontecer para mudar sua atitude. Acredite nisso. Saí de onde eu saí e conquistei o que conquistei, o que peço a Deus é pés nos chão para seguir ajudando a alguém", disse o médico.



Assista como foi o programa.