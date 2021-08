Corpo sem cabeça é encontrado boiando em praia de Vera Cruz

Uma cena de terror chocou quem estava em uma das praias de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, nesta quinta-feira (19). Um corpo sem cabeça apareceu boiando no mar e foi arrastado pela força da água para perto da faixa de areia.

Apavorados, moradores e banhistas que estavam no local ligaram para a polícia. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da 24ª Delegacia da cidade foi até o local para averiguar a situação.

O corpo encontrado é do jovem Filipe Araújo dos Santos, de 25 anos. Ele estava desaparecido desde o último dia 14. Familiares registraram o sumiço no dia seguinte e informaram que ele saiu da casa onde morava com a companheira, no bairro do Lobato, em Salvador, por volta das 17h, para cobrar o valor de uma rifa. Desde então, ele não foi mais visto.

Segundo os familiares relatam em um protesto realizado na última terça-feira (17), Filipe disse que iria encontrar com uma pessoa para pegar o dinheiro, mas não disse onde seria o encontro.

Ainda segundo a Polícia Civil, foram expedidas as guias de perícia e remoção do corpo do jovem. A 3ª Delegacia de Homicídio (Baía de Todos-osSantos) está responsável pela investigação do crime. Não há informações do autor do crime e até o momento ninguém foi preso.